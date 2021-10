“Cauchemar en cuisine” à Époye, mercredi 13 octobre sur M6 avec Philippe Etchebest

Mercredi 13 octobre à 21:05, M6 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest se rend dans la Marne pour sauver un nouveau restaurateur.

Attention, évènement ! Pour la 1re fois dans “Cauchemar en cuisine”, Philippe Etchebest ne sera pas seul ! Pour le seconder et l'aider à sauver un nouveau restaurant, il a fait appel à Mallory Gabsi, jeune candidat talentueux de Top Chef saison 11. Le jeune Mallory va donc intégrer l'équipe de “Cauchemar en cuisine” et aura la lourde tâche d'épauler le chef dans sa mission !

C'est à Époye, dans la Marne, que Johan a fait appel au Chef Etchebest pour venir en aide au restaurant de son père Jean-Jacques, qui a repris cet établissement après une longue carrière dans la restauration collective. Mais depuis 2 ans, le chiffre d'affaires ne fait que baisser et, aujourd'hui, les dettes s'accumulent.

Que ce soit en cuisine ou en salle, le chef s'est vite rendu compte qu'il avait mis les pieds dans un joyeux bazar ! Accueil en jogging, produits surgelés, tension latente entre le père et son fils, Philippe Etchebest va devoir donner beaucoup d'énergie pour que Jean-Jacques et Johan ouvrent les yeux et affrontent leurs problèmes, sinon leur restaurant va fermer et leur famille exploser…