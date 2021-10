“L’heureux stratagème” de Marivaux, vendredi 22 octobre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 22 octobre à 20:55 la pièce de théâtre “L’heureux stratagème” de Marivaux.

L'histoire en quelques lignes...

Quelque part en France, à l’époque des Années folles, un quatuor amoureux s’installe. La Comtesse (Sylvie Testud) s’éprend le temps d’un regard d’un beau Gascon : le Chevalier Damis (Jérôme Robart). Le coup de foudre est partagé, mais n’est ni du goût de Dorante (Éric Elmosnino) ni de la Marquise, leurs amants respectifs. Blessés, les amoureux délaissés vont alors échafauder un stratagème cruel pour récupérer les infidèles.

Aux premières loges, les valets assistent aux tromperies, aux ruses et aux mensonges de leurs maîtres, en tentant parfois vainement de les copier et en cherchant le sens de cette course effrénée à l’amour. On se laisse emporter dans cette valse intemporelle des sentiments et du désir, en riant aux éclats de tant de cruauté.

Marivaux écrit ici une de ces intrigues les plus simples et les plus pures, dans cette langue française subtile et ambiguë qu’il maîtrise si bien. Une comédie d'une remarquable modernité !

Avec : Éric Elmosnino, Sylvie Testud, Jérôme Robart, Julie Pouillon, Jean-Yves Roan, Elsa Rozenknop, Simon Thomas, Florent Hill.