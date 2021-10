« Le voyage dans la Lune », de Jacques Offenbach à l'Opéra Comique, vendredi 29 octobre sur France 5

Vendredi 29 octobre à 21:50, France 5 diffusera « Le voyage dans la Lune », de Jacques Offenbach, à l'Opéra Comique.

Les habitants de la Lune se nomment « les Sélénites », c’est bien connu. Ce qui l’est moins, c’est que l’amour et l’ambition n’existent pas chez eux. Les Sélénites sont fort surpris lorsqu’un jour alunissent trois Terriens : le prince Caprice, le roi Vlan et l’astronome Microscope, dont les provisions – quelques élixirs et des pommes – vont vite produire des effets ravageurs...

En 1875, Offenbach remporta un succès phénoménal avec cet opéra-féerie délirant, inspiré de deux romans de Jules Verne, De la Terre à la Lune et Au centre de la Terre. Chansons irrésistibles, ballets cocasses ou ravissants et chœurs entraînants, farandole de personnages incroyables composent une intrigue riche en péripéties, qui s’achève sur un merveilleux clair de Terre.

Laurent Pelly et Agathe Mélinand adaptent cette œuvre hors normes pour le plateau de l’Opéra Comique et les talents pluriels de la Maîtrise de l’Opéra Comique. Sous la baguette alerte de Mathieu Romano, les Frivolités Parisiennes raniment avec enthousiasme cette grande comédie musicale dont la musique, l’inventivité et le bel esprit vont éblouir petits et grands.

Opéra-féerie en quatre actes, sur un livret d'Albert Vanloo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier d'après Jules Verne (1875).