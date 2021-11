“La France a un incroyable talent” mercredi 3 novembre sur M6 : le programme de la 3ème soirée d'auditions (vidéo)

Karine Le Marchand vous donne rendez-vous mercredi 3 novembre à 21:05 sur M6 pour le troisième épisode des auditions de la 16ème saison de “La France a un incroyable talent”.

Mercredi soir, les auditions se poursuivent et les candidats sont déterminés à tout donner ! Alors qui accédera aux délibérations en récoltant un minimum de 3 oui ? Et qui parviendra à se hisser directement en finale en décrochant l’un des 3 Golden Buzzers restants ?

Sadeck et Mega Unity : Pour sa 3ème participation, Sadeck a sorti les grands moyens puisqu’il sera accompagné des 64 danseurs de la troupe Mega Unity rencontrés lors d’une compétition de danse. Un numéro basé sur la synchronisation des mouvements qu’ils réalisent pour la première fois sur scène. Connaitra-t-il une nouvelle fois le même succès ?

Alessandro Valderrama : Chanteur dans la rue et dans le métro, Alessandro est habitué à chanter partout et pour tout le monde. Originaire du Pérou, il est arrivé en France il y a 4 ans pour réaliser son rêve : vivre de sa musique. Fan de pop anglaise, il interprétera le titre de James Arthur « Quite miss home » pour convaincre le jury.

Robert Mascarell : Du haut de ses 79 ans, Robert est un amateur passionné de danse de salon depuis toujours. S’il a pratiqué la discipline pendant des années avec sa femme Bernadette, qu’il a d’ailleurs rencontrée en dansant, c’est aujourd’hui seul qu’il se présente sur scène encouragé par Bernadette depuis les coulisses. Son déhanché fera-t-il vriller notre jury ?

Fedor et Svetlana : En couple à la ville comme à la scène, Fedor et Svetlana réaliseront un numéro de très haut niveau ce soir. En haut d’une échelle, en équilibre sur pointes, elle prendra tous les risques, pour subjuguer le public pendant que son partenaire s’assurera de la rattraper coûte que coûte.

Matthéo Soto : Gymnaste et danseur de 16 ans, Matthéo pratique le twirling bâton depuis tout petit. Passionné de sa discipline, il souhaite mettre en avant la pratique des sports artistiques et prouver qu’ils ne sont pas uniquement réservés aux filles. Sur scène, il rendra aussi hommage à son père, décédé il y a 2 ans, qui était un de ses plus fervents supporters. Un moment riche en émotion.

Roman Kricheli : Adepte du yoga depuis plus de 4 décennies, Roman se décrit lui-même comme un homme de 60 ans dans un corps âgé de 16. Il tentera de réaliser une performance particulièrement impressionnante : rentrer intégralement dans une boîte en verre de 25 cm de large. Une prestation à couper le souffle !

Ben Buffalo : Cousin lointain de Steve Jobs, Ben Buffalo se présentera sous les traits de Slip Jobs et proposera un numéro qui pourrait d’après lui changer la phase du monde. Tel un conférencier lors des shows de la célèbre marque à la pomme, il enchainera les blagues pour tenter de faire rire nos 4 jurés. Rencontrera-t-il autant de succès que son modèle ?

Les Serpents Bleus : Manu et Alliette sont venus tout droit des Hauts-de-France pour apporter de la bonne humeur au public et au jury. Habitués des kermesses et des EHPAD, leur univers est unique et ne pourra que vous faire sourire. Alors préparez-vous à faire la fête !