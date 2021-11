“Vidéo Gage” : nouveau divertissement en direct sur C8 jeudi 25 novembre

Jeudi 25 novembre, C8 proposera le premier numéro de “Vidéo Gage”, un nouveau divertissement diffusé en direct.

Une mariée qui chute, un Noël en famille qui tourne mal, des chats qui sursautent, des plateaux TV qui partent en vrille, des dérapages, des scènes coupées… ça ne vous rappelle rien ?

La bande de “Touche Pas à Mon Poste !” a répondu présent pour vivre ou revivre ensemble les séquences et images cultes qui vous ont fait rire !

Mais vos chroniqueurs préférés ne seront pas au bout de leurs surprises et devront relever des défis plus fous les uns que les autres puisque chacun d’entre eux se verra attribuer des gages. Fous rires et bonne humeur 100% garantis sur le plateau !

Alors qui réussira ces challenges haut la main ? Pour le découvrir, ne manquez pas ce rendez-vous en direct sur C8 !