Téléthon 2021 : Coup d'envoi vendredi 3 décembre sur France 2 avec Sophie Davant, Nagui & Soprano

Vendredi 3 décembre à 18:45, Sophie Davant, Nagui et Soprano donneront le Top départ de cette 35e édition du Téléthon qui signe les retrouvailles avec la mobilisation sur le terrain !

Sophie Davant, Nagui et Soprano, parrain cette année, ouvriront ensemble le bal de ces 30 heures d’antenne uniques au monde.

Les malades et leurs familles, autour de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, remettront à zéro le compteur des dons, symbole de la générosité sans faille de millions de Français.

Heureuses de retrouver le terrain, les huit villes « initiales » se mobiliseront pour écrire les huit lettres du mot TÉLÉTHON en format géant tout au long de ce week-end de fête. Dans un grand mouvement de solidarité, chacune trouvera une façon originale de réaliser la première lettre de son nom en version XXL. En direct, nous partirons à Thionville pour découvrir la toute première lettre géante, puis nous irons prendre le pouls des animations à Nîmes et à Évry.

Pendant une heure, Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori et Matt Pokora, parrain l’an dernier, donneront de la voix pour soutenir la recherche contre les maladies rares.

Enfin, Laura Tenoudji sera aux commandes de la Grande Tombola du Téléthon pour la deuxième année consécutive. Grâce à l’achat d’un ticket à 10 €, vous pourrez tenter de remporter l’un des lots d’exception mis en jeu par plus d’une centaine de chanteurs, sportifs, comédiens et artistes. Les tirages au sort auront lieu tout au long du week-end, et les noms de certains gagnants seront révélés en direct.

Rendez-vous dès 18.45 sur France 2 pour 30 heures de retrouvailles, d’espoir et de partage !