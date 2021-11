“Le meilleur Pâtissier” : épisode 6, « Sang pour sang gourmand », jeudi 11 novembre sur M6 (vidéo)

Jeudi 11 novembre à 21:05, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le 6ème épisode du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Sang pour sang gourmand ».

Jeudi soir, nos mordus de pâtisserie vont passer du rêve au cauchemar, pour une semaine placée sous le signe de l’horreur ! Un rendez-vous devenu incontournable au fil des saisons, pour toutes nos promotions de pâtissiers, qui chaque année jouent à se faire peur avec d’incroyables réalisations aussi savoureuses qu’effrayantes.

Et pour cette sixième semaine de concours, nos apprentis vampires vont partir à la rencontre du Comte Dracula ! Mais ils devront garder leur sang-froid pour tenter de faire frissonner le jury tout au long de leur périple en Transylvanie. Alors lequel d’entre eux sortira vainqueur de ce voyage au cœur des ténèbres et décrochera le tablier bleu ?

Le défi de Cyril : L’orange sanguine

Pour cette première étape de leur voyage en Transylvanie, nos dix mordus de pâtisserie vont relever un défi de taille : extraire le meilleur de l’orange sanguine et l’intégrer dans un dessert aussi gourmand que terrifiant. À eux d’aiguiser leur créativité pour transformer cet agrume qui doit son nom à sa chair couleur rouge sang, en un dessert d’exception qui devra faire frissonner le jury à la dégustation.

L’épreuve technique : Le Vampirul Liliac

Le voyage dans le royaume obscur de Dracula continue pour nos apprentis vampires qui vont suer sang et eau pour réaliser un Vampirul Liliac. Composé de meringue et d’un étonnant insert framboise-betterave emprisonnés dans une mousse vanille, ce gâteau au visuel enfantin cache en réalité un entremets truffé de difficultés techniques ! Car s’ils veulent que leur gâteau vampire prenne son envol à la dégustation, nos pâtissiers amateurs devront réussir de majestueuses ailes de chauve-souris déployées en chocolat tempéré.

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont dévoiler leur côté sombre à notre jury et réaliser des gâteaux riches en hémoglobine ! Terriblement effrayants, leurs gâteaux devront être dégoulinants de sang à la dégustation. Alors lequel de nos effroyables pâtissiers saura garder son sang-froid et décrochera le tablier bleu ? Avec Stéphanie Le Quellec, Chef 2 étoiles et gagnante de Top Chef (saison 2).