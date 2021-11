“Atelier Cyrano” de Jacques Weber, vendredi 12 novembre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 12 novembre à 21:05 le film “Atelier Cyrano” de Jacques WEBER.

C’est la version musique de chambre d’une pièce foisonnante et symphonique. Un plateau vide, un piano, des épées de bois et puis ces vers que l’on aime tant, gourmands, espiègles. Ces « grands airs » écrits pour rire et pour pleurer. Jouer, murmurer, retrouver la respiration de l’enfance.

L’histoire nous la connaissons tous mais ici, l’adaptation et la caméra donnent à voir et entendre le fond des regards et des âmes de Roxane, Christian et Cyrano ; une autre façon d’être au coeur du coeur.

Avec : François MOREL, Audrey BONNET, Jacques WEBER, Arnaud CHARRIN, Antoine SAHLER, Bernard LARRÉ, Marc LESAGE et Césarée GENET-BONNET.