“NRJ Music Awards 2021” : Ed Sheeran et d'autres artistes confirment leur présence samedi 20 novembre sur TF1 & NRJ

TF1 et NRJ ont le plaisir de confirmer la présence d’Ed Sheeran, Gims, Vitaa & Slimane, Ofenbach et Juliette Armanet sur la scène de la 23ème édition des NRJ Music Awards.

Ces artistes rejoignent la liste des stars qui ont déjà confirmé leur présence : Imagine Dragon, Soprano, Clara Luciani, Amir, Amel Bent, Kendji Girac, Dadju, Hatik, Tayc, Grand corps malade, Louane, Jérémy Frérot.

Ed Sheeran

Il vous a fait danser tout l’été avec l’addictif « Bad Habits », il a rythmé votre automne avec l’enivrant « Shivers », deux titres extraits de son tout nouvel album « Equals » entré directement #1 au top albums. À 30 ans à peine, 50 millions de disques vendus, plus de 75 milliards d’écoutes à travers le monde et une capacité à séduire par ses mélodies irrésistibles, single après single, album après album, Ed Sheeran est l’un des artistes les plus enthousiasmants de ces dernières années, capable de remplir des stades seul avec sa guitare, comme il le refera les 29 et 30 juillet prochain au Stade de France. Les chiffres donnent le tournis mais Ed Sheeran reste avant tout un artiste complet capable de surprendre et de se renouveler sans cesse, avec une humilité et une générosité sans pareil. Ed SHEERAN, nommé dans la catégorie Artiste Masculin International de l’année, nous fait l’honneur de sa présence sur la scène des NRJ Music Awards.

Gims

Rappeur, chanteur et compositeur, Gims est un artiste incontournable de la scène musicale française. Après ses débuts avec Sexion d’Assaut, il cartonne en solo grâce aux succès de ses albums « Subliminal », « Mon coeur avait raison », « Ceinture noire » et « Le Fléau ». Avec plus de 6 millions de disques vendus, Gims s’impose désormais comme l’un des artistes les plus influents du moment. Après avoir reçu un NRJ Music Award d’honneur l’année dernière, Gims est nommé cette année dans la catégorie Artiste Masculin Francophone de l’année et également dans la catégorie Collaboration Francophone de l’année avec Dhurata Dora pour le titre « Only You ».

Vitaa & Slimane

Carton plein pour Vitaa & Slimane ! Après avoir remporté 3 NRJ Music Awards l’an dernier, les deux stars du RNB français continuent de cartonner : leurs albums VersuS et VersuS Chapitre II font partie des plus gros succès musicaux de ces dernières années et leur tournée actuelle le « Versus Tour » est un véritable triomphe. Le lien entre les deux artistes est intact et ils ont annoncé la sortie d’un ultime album de « VersuS » intitulé « VersuS : l’ultime chapitre » ainsi qu’une nouvelle grosse date de concert à la Défense Arena le 17 décembre 2022. Ensemble, Vitaa & Slimane sont nommés dans la catégorie Groupe/Duo Francophone de l’année et Clip de l’année avec « De l’Or ».

Ofenbach

Avec plus d’un milliard de streams et 350 millions de vues sur Youtube, le duo d’éléctro parisien Ofenbach n’a pas fini de surprendre ! Depuis le carton de « Be Mine » en France et à l’international, le groupe enchaîne les titres à succès comme « Katchi », « Paradise », « Rock It » ou encore « Head Shoulders Knees & Toes » et fait désormais partie des DJ français les plus écoutés au monde. Fort de son succès, Ofenbach est nommé aux NRJ Music Awards 2021 dans la catégorie DJ de l’année.

Juliette Armanet

Après le succès fulgurant de son premier album « Petite Amie » qui s’est vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, la renversante Juliette Armanet revient avec un deuxième album très attendu intitulé « Brûler le feu ». Le premier extrait de cet album « Le Dernier jour du disco » est déjà un véritable succès. Elle sera également en tournée dans toute la France dès 2022. Une chose est sûre : Juliette Armanet fait déjà partie des grands noms de la chanson française ! Elle sera donc présente lors de la 23ème cérémonie des NRJ Music Awards et est nommée dans la catégorie Artiste Féminine Francophone de l’année.