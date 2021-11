“Taratata 100% Live” vendredi 12 novembre sur France 2 : les invités de Nagui

Pour cette deuxième mensuelle de la saison, diffusée vendredi 12 novembre à 22:45 sur France 2, Nagui propose des moments nostalgie avec des retours très attendus de cette rentrée 2021.

Texas, le groupe écossais emmené par la chanteuse Sharleen Spiteri, revient nous présenter son nouvel album, le 10e, "Hi". Ils interpréteront en live leur nouveau single "Mr Haze" puis Victor Solf les rejoindra pour une reprise de David Bowie, "Young Americans" !

Kyo est également de retour et refoulera la scène de Taratata pour la première fois depuis 15 ans ! Le groupe interprètera son nouveau single "Mon époque", extrait de son sixième album "La Part des Lions".

Adrien Gallo, que Taratata recevait pour la première fois en 2007 avec son groupe BB Brunes, chantera "Capitale triste", un extrait de son deuxième album solo "Là où les saules ne pleurent pas". Il invitera ensuite Alex Beaupain à partager une reprise de Michel Jonasz, "Changez tout".

Enfin, London Grammar reprendra "Nothing compares 2 U" écrite par Prince et popularisée par Sinéad O’Connor et nous présentera "Lose Your Head", son dernier single !