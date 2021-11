“Les Grosses Têtes” : Laurent Ruquier fête la télévision samedi 13 novembre sur France 2

Samedi 13 novembre à 21:05 sur France 2, Laurent Ruquier et son équipe de “Grosses Têtes” vous invitent à une nouvelle soirée placée sous le signe de l’humour au cours de laquelle ils fêteront la télévision !

À l'occasion de la journée mondiale de la télévision qui aura lieu le 21 novembre, Laurent Ruquier et sa bande vous convient pour jouer, apprendre et se remémorer les plus grands moments du petit écran !

Ils ont fait et font encore les belles heures de la télévision, nous parlons bien sûr des invités des Grosses Têtes ! Marianne James, Véronique Jannot, Julian Bugier, Bruno Guillon : les stars du PAF seront là pour tester leurs connaissances télévisuelles, autour de questions, d'happenings, et de surprises... Et comme toujours, l'invité mystère en fin d'émission !

Deux équipes s'affronteront : d'un côté Caroline Diament, Michèle Bernier, Christine Bravo, Jeanfi Janssens et Bernard Mabille, de l'autre Philippe Geluck, Yoann Riou, et pour la première fois Julie Leclerc, Zize et Sébastien Thoen !

Un match qui promet, alors ne zappez pas !