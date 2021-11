“J’ai une idée pour la France” jeudi 18 novembre sur France 2 avec Julian Bugier

À quelques mois de l’élection présidentielle, France 2 propose “J’ai une idée pour la France”, une grande soirée diffusée jeudi 18 novembre à 21:05 qui met en lumière des femmes et des hommes porteurs d’idées novatrices et concrètes, loin des grands thèmes habituels des débats politiques.

Animé par Julian Bugier, ce programme apporte une contribution nouvelle au débat citoyen et démocratique, en permettant aux téléspectateurs et internautes de se prononcer sur des propositions issues des préoccupations quotidiennes des Français. Des initiatives très souvent locales, concernantes, qui répondent à des problématiques partagées par un grand nombre de nos concitoyens.

Améliorer le pouvoir d’achat, lutter contre les inégalités ou la désertification des territoires, agir sur l’environnement, rompre l’isolement des plus fragiles : autant de sujets et d’idées qui parlent à tous et qui seront mis à l'honneur et débattus tout au long de cette soirée événement.

Aux côtés de Julian Bugier et en public :

Des femmes et des hommes, originaires de toute la France, porteurs de propositions concrètes.

Un « bureau des idées » composé de personnalités issues de la société civile, ou qui ont exercé des responsabilités publiques. Elles écouteront ces Français porteurs d’idées, dialogueront avec eux, les questionneront et évalueront la faisabilité de leurs propositions en provoquant le débat.

Le public présent en plateau, composé de 120 Françaises et Français, pourra également réagir et interpeller les porteurs d'idées.

Des invités participeront à cette soirée événement, dont Pauline Déroulède, championne de tennis-fauteuil, qui a perdu une jambe après avoir été percutée par un automobiliste de 92 ans. Aujourd'hui, elle souhaite faire évoluer le permis de conduire.

Les réseaux sociaux fortement mobilisés :

Les internautes seront consultés sur les réseaux sociaux de France 2 (comptes Twitter, Facebook et Instagram) sous forme de sondage afin de choisir les grandes idées qui seront mises en avant dans l’émission.

La chronique éponyme Une idée pour la France dans le JT de 13 heures de Julian Bugier présentera les idées les plus plébiscitées.

Avec cette nouvelle soirée événement, France Télévisions montre, plus que jamais, que rien ne se fait sans vous !