“Tous en cuisine” de retour sur M6 le 6 décembre avec Cyril Lignac & Jérôme Anthony

Le chef Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony seront de retour sur M6 à partir du 6 décembre du lundi au vendredi à 18:40 dans “Tous en cuisine” pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires, et de bons petits plats faits maison : la fin de l’année s’annonce riche en surprises avec le retour de “Tous en Cuisine” sur M6 !

Toujours perché sur les toits de Paris, Cyril Lignac va vous aider à préparer le top 20 des recettes de Noël incontournables, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes, et pas une de plus !

Toujours plus d’astuces pour briller en cuisine pendant les fêtes : foie gras poêlé, vol-au-vent de volaille, ravioles de langoustines, burger de Noël, bûche de Noël aux fruits exotiques n’auront plus de secret pour vous !

Jérôme Anthony, de son côté, sillonnera nos plus belles régions pour cuisiner au plus près de celles et ceux qui font la magie des fêtes de fin d’année !

Et chaque soir, un invité prestigieux et des familles connectées viendront préparer tous ensemble ces menus d’exception !

Convivialité, gourmandise et bonne humeur : “Tous en cuisine“ revient, pour des repas de fêtes encore plus réussis !