Le “Hit Machine” prochainement de retour sur M6 pour une soirée exceptionnelle

Prochainement, le “Hit Machine” fera son retour sur M6 le temps d'une soirée exceptionnelle qui sera diffusée en prime time.

Le “Hit Machine” est une émission qui a été diffusée sur M6 d'octobre 1994 à mai 2009. Présentée à ses débuts par Ophélie Winter et Yves Noël jusqu'en juin 1995, l'émission a été ensuite reprise par Charly Nestor et Jean-Marc Lubin (qui ont formé le célèbre duo Charly et Lulu) dans une version inspirée par l'émission britannique Top of the Pops.

À l'approche du 30ème anniversaire de son émissions culte, M6 va prochainement diffuser sur son antenne un grand show afin de célébrer 15 ans de tubes sur scène avec les artistes qui ont fait la légende de l’émission.

Sont annoncés par l'agence Cassandra en charge du recrutement du public : Larusso, La Zarra, Nolwenn Leroy, le groupe L5, Garou, Michael Jones, Anggun, Veronic Dicaire, Claudio Capeo, Natasha St Pier, Willy Denzey, Soprano et bien d'autres...

Le tournage de cette émission se déroule ce mercredi 17 novembre au Dôme de Paris à partir de 19:00.