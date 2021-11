“NRJ Music Awards 2021” : voici les nommés dans la catégorie « Chanson Francophone de l’année »

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 20 novembre a 21:05 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 23ème édition des “NRJ Music Awards”.

Cette année, les nommés dans la catégorie « Chanson Francophone de l’année » sont :

Amel Bent & Hatik - « 1, 2, 3 »

- « 1, 2, 3 » Clara Luciani - « Respire encore »

- « Respire encore » Dadju - « Mon soleil »

- « Mon soleil » Grand Corps Malade & Louane - « Derrière le brouillard »

- « Derrière le brouillard » Jérémy Frerot - « Un homme ».

- « Un homme ». Kendji Girac - « Evidemment »

- « Evidemment » Louane - « Aimer à mort »

- « Aimer à mort » Soprano - « Dingue »

- « Dingue » Tayc - « Le temps »

- « Le temps » Vitaa & Slimane - « XY »

Les nommés seront présents sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour interpréter et défendre leur titre en direct, consacré ce soir-là comme l’un des plus grands succès de l’année.

Les téléspectateurs pourront voter à l'issue de toutes les prestations par SMS au 7 25 25 (0,99€ + prix SMS).

Pendant toute la soirée, les prix seront remis par de nombreuses personnalités : Cauet, Cindy Bruna, DJ Snake, Duncan Laurence, Franck Gastambide, Ines Reg, Iris Mittenaere, Just Riadh, Keen'v, La Zarra, Lena Situations, Manu Levy, Shy'm, Tom Gregory, Polo & Pan.

NRJ et TF1 vous réservent cette année encore un show exceptionnel, présenté par Nikos Aliagas, avec la liste des stars participantes : Adèle, Ed Sheeran, Gims, Vitaa & Slimne, Ofenbach, Juliette Armanet, Angèle, Imagine Dragon, Soprano, Clara Luciani, Amir, Amel Bent, Kendji Girac, Dadju, Hatik, Tayc, Grand corps malade, Louane, Jérémy Frérot.