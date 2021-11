Karine Le Marchand vous donne rendez-vous mercredi 24 novembre à 21:05 sur M6 pour la sixième et dernière soirée des auditions de la 16ème saison de “La France a un incroyable talent”.

Dernière soirée des auditions et dernière chance pour les candidats d’accéder aux délibérations. Les places sont de plus en plus chères et il leur faudra impérativement au moins 3 « oui » pour espérer se qualifier pour la prochaine étape.

Au programme : Miss Dominique, Jordan Boury, Alex W, Mister Cherry, Zeno, Hakan Berg.

Extrait vidéo :

"Miss Dominique, c'est toi ?" Marianne James retrouve son ancienne protégée de la “Nouvelle Star” avec une vive émotion !