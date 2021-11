« Angels in America » de Tony Kushner, vendredi 26 novembre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 26 novembre à 20:55 « Angels in America » de Tony Kushner.

New York, 1985. Avec, en toile de fond, le sida – punition divine infligée aux gays selon l’Amérique puritaine –, cette pièce foisonnante fait se croiser des anges épiloguant sur la vacuité du rêve américain, le fantôme de l’espionne Ethel Rosenberg, des amants désunis et des malades démunis. Ajoutez-y un zeste d’homophobie, les scandales au sein du Parti républicain triomphant, sans oublier l’espoir des premiers tests AZT.

Des individus se cherchent. D’autres se retrouvent dans des coins sombres. Prior, atteint du virus du sida, aime Louis qui s’apprête à le quitter. Roy Cohn, homme de pouvoir, avocat juif et homosexuel, antisémite et homophobe, vit dans le déni de la contamination du virus. Harper, elle, se réfugie dans les médicaments pour adoucir son quotidien conjugal avec Joe, dont la sexualité incertaine contraste avec des croyances religieuses bien ancrées. Et l’infirmier Belize, fier d’être noir ou d’avoir été drag-queen, veille sur les malades de son service…

Cette « fantaisie gay » brosse un portrait flamboyant des amours homo et bisexuelles menacées par le sida sous l’ère Reagan. Mais que font les Anges ?

Angels in America est un film dirigé par Arnaud Desplechin, à partir de la pièce qu’il a mis en scène à la Comédie-Française en 2020 avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française. Les représentations ayant été interrompues par la crise sanitaire, Arnaud Desplechin a rassemblé la Troupe dans une salle de répétition pour recréer le spectacle.