“Le Grand Concours” bientôt de retour sur TF1 avec Alessandra Sublet

Prochainement, “Le Grand Concours” sera de retour sur TF1 avec Alessandra Sublet. Deux numéros seront enregistrés au mois de décembre.

Dans “Le Grand Concours”, Alessandra Sublet réunit les personnalités incontournables de la radio et de la télévision qui testent leur culture générale dans la bonne humeur.

Le jeu comporte 2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !

Qui succèdera à Grégoire Margotton le gagnant de la précédente édition ? Vous le saurez prochainement sur TF1...

Deux numéros seront enregistrés par Alessandra Sublet jeudi 9 décembre. Des invitations vous sont offertes par l'Agence Cassandra pour venir assister au tournage de ces deux numéros dans le public.