“Tahiti Quest” de retour sur Gulli samedi 27 novembre avec Issa Doumbia et 5 nouvelles familles (vidéo)

Après plus de deux ans d'absence, le jeu familial “Tahiti Quest” fait son grand retour sur Gulli samedi 27 novembre à 21:05 pour une nouvelle saison exclusive.

Nouveau lieu, nouvel animateur, nouvelle intrigue, c’est l’année du changement. À l’abordage, moussaillons !

Pour sa 5ème saison “Tahiti Quest” se lance dans la piraterie. Une chasse au trésor inédite menée par un capitaine hors-pair : Issa Doumbia !

Pour la 1ère fois, le jeu d’aventure s’installe en République Dominicaine. Exit le farniente et le bronzage sur un transat, 5 familles vont devoir s’affronter et relever les défis qui les mèneront jusqu’au trésor. Pour vivre une expérience hors du commun, ces familles ont accepté de mettre toutes leurs habitudes de côté pour poser leurs valises au coeur des Caraïbes, mais pas de repos au programme : Issa Doumbia en bon maître de cérémonie ne va pas les ménager… Sur terre ou dans l’eau, entre réflexion et endurance, les aventuriers vont tout donner pour se surpasser et découvrir le trésor du Capitaine Kidd...

Dans ce premier épisode, les 5 familles ont débarqué sur l’île de Catalina et ils vont devoir s‘affronter autour de 3 épreuves.

Pour gagner la première, « Le départ canon », il faudra faire preuve d’esprit d’équipe et de sang froid ! Agilité, orientation et bonne mémoire seront les mots clés de la seconde épreuve dont ils devront venir à bout en 15 min.

Enfin, c’est dans le sable qu’il faudra creuser pour remporter « La médaille d’honneur du pirate ». Attention, la Sirène Pirate pourra résonner à tout moment sur le camp de base des familles. Lorsqu’elles l’entendront, ces dernières seront invitées à participer à un nouveau jeu avec à la clé des pièces d’or, très utiles pour que les finalistes puissent obtenir des avantages lors de l’ultime épreuve.