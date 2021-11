“Les 12 Coups de Noël” vendredi 24 décembre sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann et ses invités

Vendredi 24 décembre à 21:05 sur TF1, attendez-vous à vivre un Noël magique en compagnie de Jean-Luc Reichmann et de toute la famille des “12 Coups de Midi” !

De la joie, de la musique, de la danse, des surprises, du spectacle, de beaux moments de partage… tout est réuni pour passer un Noël féerique, orchestré par Jean-Luc Reichmann.

McFly et Carlito affronteront Soprano et Mimie Mathy dans les manches culte de l’émission, épaulés par des Maîtres de midi emblématiques : Paul, Xavier, Eric, Timothée, Blandine et Emilie. Tous joueront au profit des Restos du cœur afin de leur faire remporter un chèque d’un montant exceptionnel. Les téléspectateurs pourront tenter de gagner l’un des incroyables et nombreux cadeaux de la hotte du Père Noël, comme, entre autres, un voyage au soleil ou encore une magnifique Chevrolet Corvette C2.

Vitaa et Gim’s, la Pat Patrouille, Jeff Panacloc, Lola Dubini, la cheffe pâtissière Nina Métayer ou encore les sœurs Berthollet apporteront leur touche de bonheur à cette soirée féerique. Le Père Noël en personne nous fera l’honneur d’être présent sur le plateau avant sa grande tournée !

Parce que « magie » et « féérie » riment avec “Les 12 Coups de Midi”, ce réveillon de Noël orchestré par Jean-Luc Reichmann promet d’être inoubliable !