“300 chœurs chantent pour les fêtes” mercredi 22 décembre sur France 3, les invités de Vincent Niclo

Mercredi 22 décembre à 21:05, Vincent Niclo vous donne rendez-vous sur France 3 pour une grande soirée musicale : “300 chœurs chantent pour les fêtes”.

Pour cette nouvelle grande soirée musicale, France 3 donne une nouvelle fois carte blanche à Vincent Niclo pour réunir ses amis artistes autour des plus beaux chœurs français. Ensemble, ils reprendront de nombreuses chansons festives dans des versions inédites et quelques-uns des plus beaux chants de Noël.

Pour l’occasion, plusieurs générations d’artistes offriront des prestations exceptionnelles en solo ou en duo avec Vincent Niclo et les chœurs de l’émission.

Avec : Florent Pagny, Soprano, Sylvie Vartan, Kendji Girac, Michel Fugain, Nolwenn Leroy, Pascal Obispo, Chimène Badi, Nicoletta, Vitaa & Slimane, Dany Brillant, Gérard Lenorman, Patrick Fiori, Julien Doré, Dave, Arielle Dombasle, Angélique Kidjo, Dani, la soprano britannique Sarah Brightman et les artistes du Moulin Rouge.

Avec la complicité des plus beaux chœurs : Gospel pour 100 voix, le Chœur C4, le Chœur symphonique de Paris, l’Académie internationale de comédie musicale, Sankofa Unit, les Chœurs de France, la chorale du Cours Florent, l’Académie internationale de la danse, Meet & Sing…

Un show inédit sous le signe du partage et de la convivialité pour profiter en famille des fêtes de fin d’année…