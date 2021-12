« Don Quichotte », ballet en 4 actes d'Alexander Gorsky, vendredi 3 décembre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 3 décembre à 20:55 « Don Quichotte », un ballet en quatre actes d'Alexander Gorsky d'après Marius Petipa, inspiré du roman de Cervantes.

L’histoire de Don Quichotte, celle du roman de Miguel de Cervantes, est universellement connue : un chevalier excentrique part à la poursuite de sa dulcinée imaginaire et croise le destin de l’aubergiste Kitri et du barbier Basile.

En 1902, le chorégraphe Alexander Gorsky donne à l'oeuvre, initialement chorégraphiée par Marius Petipa, l'influence et le style russe. Rythme exaltant, histoire rocambolesque, décors colorés, costumes chatoyants, danse de caractères font de ce ballet un chef d’œuvre incontournable de la danse classique.

Cette version présentée au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg est celle chorégraphiée en 1902 par Alexander Gorsky. La qualité de production de ce ballet en quatre actes n’a d’égale que la magnificence !

Avec comme interprètes le formidable Ballet du Mariinsky et son orchestre, sous la direction d’Alexei Shupliakov. Musique de Léon Minkus. Danses gitanes et orientales chorégraphiées par Nina Anisimova. Fandango chorégraphié par Fyodor Lopukhov. Chef : Arseny Shuplyakov. Kitri est interprété par Viktoria Tereshkina et Basilio par Kimin Kim.