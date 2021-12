Téléthon 2021 : “Les visages de France Télévisions fêtent le Téléthon” vendredi 3 décembre sur France 3

Dans le cadre de la 35ème édition du Téléthon, France 3 diffusera à partir de 21:05 “Les visages de France Télévisions fêtent le Téléthon”, une émission présentée en direct par Sophie Davant et Cyril Féraud.

Les visages de France Télévisions, toutes chaînes confondues, seront aux côtés de Sophie Davant, Cyril Féraud et du parrain Soprano pour célébrer les dernières avancées de la recherche. Ils soutiendront les familles pour qui le Téléthon peut tout changer et iront à la rencontre des malades pour lesquels le Téléthon a tout changé.

Dans des reportages, nous suivrons Anne-Sophie Lapix, Maryse Burgot, Laurent Bignolas et Jean-Baptiste Marteau qui ont partagé des moments de vie avec les malades et leur famille. En direct sur France 3, ils raconteront ce qu’ils ont ressenti face aux défis relevés par ces héros du quotidien contre la maladie.

Des scientifiques apporteront un nouvel éclairage sur les espoirs que l’entrée dans l’ère des médicaments suscite.

L’équipe de la météo de la rédaction de France Télévisions se mobilisera en répondant en direct aux appels des donateurs. Virgine Hilssone, Julia Martin, Valérie Maurice, Chloé Nabédian, Myriam Seurat et Frédéric Vion seront les porte-paroles de la générosité des Français tout au long de la soirée.

Sur le plateau, Maya Lauqué retrouvera Jules dont elle a fait connaissance l'année dernière.

À côté du plateau, sous les lampions de la guinguette du Téléthon, Nelson Monfort, Philippe Candeloro, ainsi que le chef cuisinier Mory Sacko et des invités surprises célèbreront la joie de se retrouver dans une ambiance festive. Cet espace accueillera une « crêpe party » organisée par nos food-trucks et des défis pétanque en hommage aux origines marseillaises de Soprano.

Des artistes tels que Nolwen Leroy, Bénabar, Gautier Capuçon, Clément Albertini et des membres de la troupe du Cirque Phoenix se produiront en direct sur scène.

Parce que le Téléthon n’existerait pas sans les exploits fous des Français qui rivalisent d’imagination pour l’occasion, nous aurons rendez-vous sur le terrain à Évry et à Nîmes, deux des huit villes « initiales » qui devront afficher la première lettre de leur nom au format XXL. Leur objectif ? Réaliser des défis ingénieux pour former ensemble le mot « TÉLÉTHON ».

Laura Tenoudji vous fera vivre en direct les tirages au sort de quelques gagnants de la Grande Tombola du Téléthon sous le contrôle d’un huissier. Ce dispositif exceptionnel, mis en place grâce à la solidarité de plus d’une centaine d’artistes, permettra aux Français de tenter leur chance et de gagner une pièce unique.

Des reportages originaux, des témoignages forts

Comme chaque année, de nombreux reportages et témoignages de malades, mais aussi de chercheurs, de médecins ou encore de bénévoles, vont émailler les trente heures de programmes.

Pour cette 35e édition, les victoires et les combats de l'AFM s'incarnent plus particulièrement dans quatre visages.

Celui de Victoire, 2 ans, atteinte d'une amyotrophie spinale et sauvée par une thérapie génique.

À 5 ans, Jules a également pu bénéficier d'un traitement pour sa myopathie myotubulaire, et les résultats sont spectaculaires.

Adrien, 40 ans, perd progressivement la vue à cause d'une rétinite pigmentaire qu'il a déclarée à 17 ans, et il a décidé de participer à un essai thérapeutique.

Enfin, pour Pierre, 15 ans, il y a urgence : il craint de perdre la marche à cause d'une myopathie des ceintures, et espère des progrès rapides de la recherche.

Et, c'est à souligner, pour ces quatre maladies rares, ce sont des femmes qui dirigent les recherches dans les laboratoires financés par les dons du Téléthon.

Dans cette nouvelle édition, France 3 proposera un reportage long format sur l’aventure vécue par Axelle, 9 ans, atteinte d’une myopathie non diagnostiquée, et d’Anaïs, 12 ans, qui, elle, souffre d’une maladie extrêmement rare du foie, le syndrome de Crigler-Najjar qui l’oblige à vivre 10 heures par jour au minimum sous des lampes. Les deux jeunes filles, accompagnées de leurs familles, ont vécu une nuit immersive au milieu des ours et des loups… en Ardèche, au safari de Peaugres.



Vous pourrez aussi découvrir les coulisses d’un défi comme le Téléthon les affectionne : le déploiement sur le pont de Saint-Nazaire, coupé pour l’occasion à la circulation, d’une écharpe de 3 356 mètres entièrement tricotée par des bénévoles au profit du Téléthon !



Et, pour mieux nous faire comprendre ce que vivent les malades au quotidien, des personnalités, chanteurs, comédiens, ou « visages de France Télévisions » sont allés à leur rencontre : Anne-Sophie Lapix a ainsi fait la connaissance d’Ilune, une jeune Basque, comme elle. Maryse Burgot, Laurent Bignolas, et bien sûr le parrain de ce 35ème Téléthon, Soprano, se sont aussi prêtés à ces rendez-vous.