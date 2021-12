“Tahiti Quest” : 2ème épisode samedi 4 décembre sur Gulli avec Issa Doumbia

Samedi 4 décembre à 21:05, Issa Doumbia vous donne rendez-vous sur Gulli pour suivre le 2ème épiosode de “Tahiti Quest, le trésor des pirates”.

La pression vient de monter d’un cran en République Dominicaine pour les aventuriers en compétition… Après la toute première élimination, chacun prend conscience de l’importance de la cohésion dans les équipes.

Pour trouver le trésor, les familles devront se concentrer mais avant tout rester soudées, sous le regard attentif et bienveillant d’un capitaine hors pair : Issa Doumbia !

Un nouveau jour se lève sur l’île de Calatina et une famille a déjà quitté l’aventure… Les quatre autres sont prêtes à tout pour rester dans la compétition et trouver le trésor des caraïbes. Ils trouvent ce matin une lettre mystérieuse… et il va falloir s’entrainer au limbo pour remporter la première épreuve du « Butin du Pirate », mais aussi plonger et réfléchir.

L’animal de compagnie préféré des pirates est le perroquet ! Ils devront alors faire preuve de rapidité et d’une élocution parfaite pour rapporter son message.

Au terme des 3 épreuves, la sirène Pirate résonnera avec son lot de surprises…

Le trésor du Capitaine Kidd n’a jamais été aussi proche…