Téléthon 2021 : “Téléthon Gaming : on joue ensemble” avec Samuel Etienne à 00:30 sur France 2

Depuis le Forum des images, dans le quartier des Halles à Paris, Samuel Étienne reçoit de 00:30 à 01:55 sur France 2 des invités et anime quatre espaces de jeux pour une rencontre nocturne entre joueurs et téléspectateurs autour de la solidarité incarnée par le Téléthon. L'occasion de donner un coup de projecteur sur le monde du jeu vidéo et d'inciter les communautés des streamers et de téléspectateurs à faire des dons sur les comptes Twitch des gamers.

Sur un plateau central seront abordés des thèmes transversaux sur l’univers du jeu vidéo, le jeu en ligne et sur les joueurs, notamment en situation de handicap : comment le jeu vidéo s’est installé dans les codes et coutumes de vie ; si le jeu permet d’exister différemment, quelle prévention adopter pour ne pas s’enfermer dans la dépendance ? ; le gaming ouvre les portes de la réalité virtuelle à travers des expériences de plus en plus réalistes et immersives ; la socialisation autour du jeu vidéo et les communautés. Tout au long de l’émission, Samuel Étienne nous fera découvrir des challenges et rencontrer des gamers dans quatre espaces de jeux installés autour du plateau central : • Le challenge des gamers : de 4 à 6 gamers sur des challenges e-sport vont inciter leur communauté à faire des dons via leur chaîne Twitch. • Un espace de VR (réalité virtuelle) permettra à un joueur en situation de handicap de participer à un escape game. • Le challenge avec un champion : un joueur en situation de handicap va défier l’une de ses idoles sur un jeu défini. Plus le compteur de dons montera, plus notre joueur bénéficiera de bonus pour affronter le champion. • Un hackathon mobilisera l’école Tumo pour créer durant l’émission un jeu autour de la lutte contre la maladie. Cliquez ICI pour effectuer un don en ligne

