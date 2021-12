À l’occasion de la 35ème édition du Téléthon, France Télévisions plante son décor à Marseille, ville natale du parrain 2021… Soprano !

C'est depuis l'esplanade du MUCEM, entouré de Sophie Jovillard et de Bruno Guillon, que l’artiste apprécié de toutes les générations compte bien mobiliser les habitants de la cité phocéenne pour que les dons soient généreux et la fête conviviale.

Frédéric Soulié, sur le Vieux-Port, fait témoigner et met à l'honneur familles, chercheurs et bénévoles pour cette émission en direct qui s’annonce exceptionnelle et pleine de surprises.