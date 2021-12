Téléthon 2021 : “Au cœur du Téléthon” sur France 3 à partir de 13:35

Ce 35e Téléthon sera celui des retrouvailles. Des retrouvailles festives avec le terrain, ses bénévoles et ses innombrables mobilisations, qui nous ont tant manqué l’année passée. France 3 vous emmène “Au cœur du Téléthon” à partir de 13:35.

Ce samedi après-midi mettra à l’honneur les milliers de personnes qui depuis des mois se dépassent en ingéniosité pour aider les malades et leurs familles, les chercheurs et leurs équipes.

Sébastien Thomas nous emmène dans un Tour de France de la mobilisation. De l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, sans oublier les Outre-mer et la mobilisation massive sur le web, les Français ont répondu présent pour participer à cette grande fête de la solidarité.

Sur le plateau à France Télévisions, Marina Carrère d’Encausse, Thomas Isle et Mélanie Taravant accueillent des sportives de haut niveau, des familles qui fêtent la « deuxième naissance» de leur enfant, des jeunes adultes qui puisent dans leurs talents, pour partager leur expérience et aider les autres…

Il sera question de courage, d’aventure, de maternité, de bonheur, du Tour de France, de la plus longue écharpe en laine du monde, mais aussi des médicaments qui soignent et de la recherche qui avance à pas de géants.

Nous célébrons également le retour de l’emblématique « Marche des maladies rares ». Le top départ sera donné à 15 heures depuis la place de l’Étoile, en compagnie de Madjid Khiat et de nombreuses familles. Cette marche festive arpentera les rues de Paris jusqu’au cirque Bormann dans le 15e arrondissement.

Un haut lieu parisien sera le centre de la mobilisation parisienne : Anne-Claire Poignard y attendra les téléspectateurs pour un après-midi riche en émotions et en animations : terrains de pétanque , mur d'escalade, animations sportives, espace dédié aux street artistes... Les habitants du village d’Etrelles, tous unis derrière Léo et sa famille, auront droit sur place à un accueil qui n’a rien à envier au Tour de France, après avoir parcouru pas moins de 330 kilomètres à vélo.

Et pour prouver encore une fois que les valeurs humaines communes au sport et au Téléthon sont nombreuses, Mohamed Bouhafsi sera présent au Stade de France pour partager les émotions des participants à la Love Run by Téléthon, une course solidaire qui rassemblera des duos et des groupes reliés par une attache souple au poignet.