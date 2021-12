Téléthon 2021 : “Chantons pour le Téléthon” sur France 2 à partir de 18:40

À 18:40 sur France 2, “Chantons pour le Téléthon” fera résonner à l’unisson la mobilisation des Français sur la grande scène du Téléthon. Autour du parrain Soprano, une centaine de choristes amateurs feront battre le chœur de la solidarité pour un karaoké géant.

Des artistes de renom et les partenaires du Téléthon (Les Pompiers, Optic 2000, EDF, La Poste, le Lions Club, la Fédération française de bridge, Jouéclub, France Télévisions, Carrefour, BNP Paribas) ont relevé le défi d’accorder leurs voix pour soutenir le combat des malades.

En direct sur France 2 et tous en scène, ils témoigneront de leur générosité en chantant et révèleront le fruit de leur collecte pour faire grimper le compteur toujours plus haut.

Dans le final inédit de cette émission tout en lumières et en chansons, le sens du collectif s’élèvera autour de Soprano et de sa chanson À nos héros du quotidien. Un reflet de la mobilisation et l’annonce des festivités qui vont se prolonger toute la soirée.