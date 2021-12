Téléthon 2021 : “La Grande Fête du Téléthon” à suivre dès 21:05 en direct sur France 2

La 35ème édition du Téléthon s'achève ce samedi 4 décembre avec “La Grande Fête du Téléthon” qui met à l’honneur tous les héros de ce marathon télévisuel hors du commun. À suivre dès 21:05 en direct sur France 2.

Tout au long de l’émission, Soprano témoignera de son expérience de parrain vécue auprès des familles et des chercheurs. Il reviendra sur les temps forts de son Téléthon et les rencontres qui l’ont marqué. De beaux moments d’émotion en perspective…

Les malades et leur famille, quant à eux, livreront des moments de leur histoire, témoigneront des combats gagnés et rappelleront surtout l'urgence de faire émerger de nouveaux traitements. Nous rencontrerons des familles pour qui le Téléthon peut tout changer et d’autres pour lesquelles le Téléthon a d’ores et déjà tout changé.

En région, la mobilisation de milliers de bénévoles continuera de battre son plein ! Après Thionville, Évry, Orègues, Éguzon, Tours et Le Touquet, direction Honfleur et Nîmes pour assister à la réalisation des dernières lettres et, enfin, découvrir le mot TÉLÉTHON reconstitué.

De nombreux artistes tels que les anciens parrains Pascal Obispo et Julien Clerc, Gérard Lenorman, Zaz, Juliette Armanet, Chimène Badi, Dany Brillant, Tryo, Native, Céphaz et Enzo, qui représentera la France à l’Eurovision junior, ont aussi répondu présent à l’appel de la solidarité. Ils nous offriront des prestations exceptionnelles tout au long de la soirée. Certains d’entre eux uniront leur voix à celle d’une centaine de choristes bénévoles et partenaires. Ensemble, ils reprendront tous en cœur leur plus grand tube.

Laura Tenoudji, aux manettes de la Grande Tombola du Téléthon, continuera de nous faire vivre, en direct, les tirages au sort de lots d’exception. Le montant final de cette opération sera révélé au cours de la soirée et fera ainsi grimper le compteur des dons !

Une soirée de fête rythmée par de la musique et des surprises… pour que l’espoir continue de se concrétiser en victoire.