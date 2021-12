“Petits plats en équilibre” fête Noël à partir du 20 décembre sur TF1 avec Laurent Mariotte

Pour ces fêtes de fin d’année, Laurent Mariotte revisite les grands classiques de Noël : entre traditions qui rassemblent tous les convives et astuces qui aideront les téléspectateurs avec la petite touche pour se démarquer.

Dès lundi 20 décembre, Laurent Mariotte accueillera un invité exceptionnel dans la cuisine de “Petits plats en équilibre” : le comédien JoeyStarr venu préparer des bonshommes en pain d’épices.

Laurent Mariotte proposera aux téléspectateurs une dizaine de recettes pour les fêtes, abordables, à réaliser en peu d’étapes et peu d’ingrédients, la promesse de savoureux réveillons de fin d’année.

Saint-Jacques au beurre de clémentines ; terrine de foie gras au céleri et baies roses ; tourte de pommes de terre aux morilles ; vol-au-vent de volaille ; pintade chaponnée farcie ; gougères au cantal ; carpaccio d’ananas et kaki version XXL ; croissants de lune Kipferle et pour finir bûche roulée chocolat-clémentine.

Les fêtes de Noël approchent ! Ces dix recettes classiques et ces tours de main de Laurent Mariotte pour sublimer les tablées de réveillons seront bientôt les vôtres !