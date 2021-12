“N'oubliez pas les paroles !” : spéciale enfants, samedi 25 décembre sur France 2 avec Nagui

Votre rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année revient pour sa 4ème édition samedi 25 décembre à 21:05 sur France 2 avec de nouveaux chanteurs en herbe déterminés à faire aussi bien que leurs aînés.

Pour cette soirée spéciale, 8 mini-maestros âgés de 9 à 13 ans s’affronteront lors de 4 duels, selon les mêmes règles que les émissions quotidiennes, à un détail près : ils joueront pour remporter les cadeaux de leurs rêves, qu’ils auront préalablement choisis.

En live et aux côtés de Nagui et des Zikos, ils vous prouveront qu’ils n’ont rien à envier aux adultes. Entre grands classiques de la chanson française et tubes récents, vous serez bluffés par l’étendue de leurs connaissances !

Qui aura la meilleure mémoire et repartira les bras chargés de cadeaux ?

Nouveauté cette année, les enfants chanteront également tous ensemble pour soutenir « Les Pères Noël Verts », opération créée par le Secours Populaire. À la clé, 380 cadeaux à gagner pour que des enfants défavorisés puissent aussi profiter de Noël.

Rendez-vous samedi 25 décembre à 21.05 sur France 2 avec Faustine, Jade, Kélissa, Lucie, Lynn, Arthur, Esteban et Martin pour le découvrir !