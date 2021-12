« Un ami pour la vie » : les stars se mobilisent pour l'adoption animale, mercredi 29 décembre sur France 3

Pour les fêtes de fin d’année, des artistes se mobilisent pour accompagner des familles qui souhaitent adopter un animal au cours d'une soirée spéciale présentée par Sophie Davant mercredi 29 décembre à 21:05 sur France 3.

Ahmed Sylla, Nathalie Baye, Laurent Baffie, Anny Duperey, Julie Gayet entre autres, vous vont vivre des belles histoires entre des animaux et leur nouvelle famille.

Une émission exceptionnelle présentée par Sophie Davant et son chien Raoul durant laquelle nos animaux de compagnie vont nous rappeler qu’ils ont beaucoup à nous donner : tendresse, joie, réconfort. A nous de les sauver, les protéger et de les aimer.

La présence d’un animal est reconnue pour ses bienfaits, le ressenti d’émotions positives, d’avantage de lien social, une plus grande confiance en soi, la fierté d’éduquer et un bon moyen de pratiquer une activité physique. Des études le prouvent, avoir à ses côtés au quotidien un animal est bon pour le corps et pour l’esprit !

Les animaux domestiques font partie de nos vies, 89 % des français se disent sensibles à la cause animale. Hélas, il existe encore en France trop d’animaux maltraités, d’animaux abandonnés. Ceux proposés à l’achat sur Internet sont souvent issus de trafics, ils arrivent dans des conditions épouvantables, entassés dans des camions clandestins.

Il devient essentiel de considérer qu’un animal n’est pas un objet, qui s’abandonne lorsqu’on se lasse. Il fait partie du monde du vivant, il est doué d’une sensibilité, d’une intelligence.

À l’approche des fêtes, n’oublions pas que l’animal n’est pas un ʺcadeau surpriseʺ que l’on glisse sous le sapin de Noël. Accueillir un animal dans un foyer est un acte d’amour qui engage toute la famille.

Ahmed Sylla, s’est rendu chez Céline, Sylvain et leurs deux enfants et les a accompagnés dans l’adoption de Noisette, un adorable chiot.

Anny Duperey actrice mais aussi auteure de nombreux livres sur les animaux a suivi une « famille formidable » : deux ados et leur maman lors de l’adoption d’un chat abandonné qui nécessite des soins.

Laurent Baffie, est allé dans un grand refuge dans l’Orne avec la famille de Elise et Irvin pour recueillir un âne, un poney et deux cochons rescapés d’un laboratoire d’expérimentations.

Julie Gayet était aux côtés d’Axel et de Régina, un couple de trentenaires lorsqu’ils ont choisi d’adopter un vieux chat de 26 ans afin de lui offrir une fin de vie douce et heureuse.

Nathalie Baye nous présente histoire de Chloé et de son poney Scoubidou.

D’autre récits d’une remarquable complicité sont à l’honneur. Nestea le chien du lycée d’Alençon, il endosse un rôle de médiateur dans les moments de tensions et sa présence permet d’enseigner l’éducation et le partage. Loki le téméraire chien de la brigade des pompiers et son maitre Eric…

Tout au long de la soirée, nous allons en apprendre d’avantage sur le comportement de nos chiens et de nos chats, sur l’intelligence des singes et des oiseaux. De nombreux conseils vont être donnés par des experts, notamment Agatha Lievin, éthologue ainsi que par l’écrivain Bernard Werber, l’auteur de la trilogie les fourmis et par le président de la SPA, Jacques-Charles Fombone.

Le 21 octobre, après un ultime vote du Sénat, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Il s’agit d’une avancée majeure avec ce texte fondateur pour la protection animale visant une véritable responsabilisation et de nouvelles mesures pour mettre fin à l’instrumentalisation de l’animal en tant qu’objet.

Quelques mesures :

La fin de l’exploitation de l’animal dans le divertissement :

les animaux sauvages seront interdits dans les cirques en 2028 et en 2026 dans les delphinariums.

L’encadrement de la vente d’animaux de compagnie, notamment la vente en ligne avec des mesures plus strictes ainsi que l’interdiction de la vente de chats et de chiens en animalerie.