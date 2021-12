“Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2021” vendredi 10 décembre sur C8

Vendredi 10 décembre à 21:15, C8 diffusera le spectacle “Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2021” capté le 12 novembre 2021 au théâtre Le Paris à Avignon.

Les Chevaliers du Fiel sont de retour avec un tout nouveau spectacle. Provocateurs et déchaînés, ils égrènent les mois de l’année 2021 et les illustrent de sketchs originaux et hilarants !

De l’humour, de l’humeur et un décalage qu’on adore ! L’année 2021 des Chevaliers devient folle et va rester dans vos mémoires... Il faut dire que jouer 30 personnages à deux en une heure et demie, c’est forcément fou. Les deux humoristes y posent un filtre délirant !

Redécouvrez l’année 2021 comme vous ne l’avez jamais vue ! Et vigilance, il y a des scoops... Un pur moment de folie, on se régale !