“Tahiti Quest” : 3ème épisode vendredi 10 décembre sur Gulli avec Issa Doumbia

Vendredi 10 décembre à 21:05, Issa Doumbia vous donne rendez-vous sur Gulli pour suivre le 3ème épiosode de “Tahiti Quest, le trésor des pirates”.

Le jeu bat son plein et les familles sont plus motivées que jamais pour accéder à la demi-finale. La compétition s’intensifie et de nouvelles responsabilités vont être confiées aux jeunes pirates car cette semaine ce sont eux qui prennent le pouvoir.

Pour la première épreuve « Duos d’attaque », les parents vont se retrouver attachés dos à dos avec un bol sur la tête. Et nos pirates en herbe vont devoir les remplir de... boue !

La seconde épreuve « Les Lieutenants » sera à l’aveugle, les papas devront faire confiance à leurs enfants pour les guider.

Pour la troisième « Le repaire du pirate », les mamans équipées d’une longue-vue devront ouvrir un oeil... mais le bon pour faire gagner sa famille.