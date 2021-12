“W9 d'Or” : Jérôme Anthony récompense les artistes n°1 de 2021, jeudi 16 décembre sur W9

Jérôme Anthony vous donne rendez-vous sur W9 jeudi 16 décembre à 21:05 afin de découvrir les numéros 1 de l'année 2021 dans une nouvelle édtition des “W9 d'Or”.

Pour cette nouvelle édition des “W9 d'Or”, Jérôme Anthony va récompenser les artistes n°1 de l’année, ceux qui ont brillé en 2021. Les nombreux artistes qui ont marqué la scène musicale française cette année seront présents pour ce prime évènement. À leurs côtés, un parrain d’exception : Soprano !

Les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2021 (source : Yacast, Snep, GFK…) viendront chanter en live : Angèle, Clara Luciani, Tayc, Nolwenn Leroy, SCH, Barbara Pravi, Vitaa & Slimane, Amel Bent, Kendji Girac, La Zarra…

Pour récompenser ces artistes, Jérôme Anthony sera accompagné par de nombreuses personnalités pour remettre les “W9 d'Or” : Stéphane Bern, Fauve Hautot, Inès Reg, Claudia Tagbo…

Les artistes seront récompensés dans les catégories suivantes :