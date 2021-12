“Ninja Warrior” : la saison 6 arrive sur TF1 vendredi 7 janvier 2022

Vendredi 7 janvier 2022 à 21:05, TF1 débutera la diffusion de la 6ème saison de “Ninja Warrior” présentée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere.

“Ninja Warrior” revient pour une 6ème édition encore plus exaltante et captivante avec désormais non plus 2, mais 3 parcours pour atteindre la Finale : le parcours de qualification, les Battles de la Tour d’Acier et les demi-finales.

Cette saison, dès les qualifications, le chrono sera plus que jamais déterminant pour la suite du parcours pour tous les candidats.

Pour chaque émission de qualification, les 3 meilleurs de la soirée - ceux qui auront buzzé le plus rapidement - seront qualifiés directement pour les demi-finales. En revanche, les 10 autres (8 hommes et les 2 meilleures femmes de la soirée) devront, quant à eux, s’affronter en duel ! Ils vont devoir s’élancer pour un « face à face » sur la grande nouveauté de cette saison : les Battles de la Tour d’Acier.

Lors des demi-finales, les candidats qualifiés s'affronteront en duel. Le meilleur demi-finaliste de chaque prime empochera, en plus de sa place en finale, un joker très avantageux : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait lors de la finale.

Alors, qui sera le plus rapide, le plus tenace, le plus fort et le plus persévérant pour arriver au bout du parcours des Héros ?

Ils en rêvent tous mais le chemin pour y parvenir est parsemé d’obstacles… Les meilleurs candidats devront vaincre à la fois le parcours mais aussi gravir la mythique « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel.

Cela fait 3 saisons qu’il demeure invaincu : 1er homme debout en saison 3, il était devenu le 1er Ninja Warrior de France en saison 4, avant d’échouer l’année dernière à quelques centimètres du buzzer. Cette année, il remet une nouvelle fois son titre en jeu.

Face à lui, une horde de jeunes champions qui ne rêvent que d’une chose : prendre la place du champion des champions et remporter les 100 000€ mis en jeu.