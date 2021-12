“La France a un incroyable talent” : la finale en direct, mercredi 22 décembre sur M6

Karine Le Marchand vous donne rendez-vous mercredi 22 décembre à 21:05 pour suivre en direct sur M6 la grande finale de “La France a un incroyable talent”.

Après 9 semaines de compétition, “La France a un incroyable talent” saison 16 livre enfin son dénouement ! Après avoir bluffé le jury, les 13 finalistes vont tenter de VOUS séduire pour décrocher le titre tant convoité d’Incroyable Talent 2021 et les 100 000€ promis au vainqueur.

Aux côtés des 8 talents sélectionnés pendant les demi-finales, vous retrouverez les 5 artistes golden buzzés des auditions : la World Taekwondo Demonstration Team, Randjess et Brichapik, Sadeck, Mega Unity, Icee Drag On et le Chœur de Saint-Cyr.

Pour leur ultime performance, les compteurs sont remis à zéro et c’est vous qui voterez pour faire gagner votre candidat préféré. Le jury n’aura qu’un rôle consultatif et pourra ainsi profiter pleinement du spectacle ! La Famille Lefèvre, grande gagnante, de la saison 15, remontera pour la première fois sur la scène qui l’a révélée et interprétera un titre de son album récemment sorti.

Qui sera l’Incroyable Talent de la saison 16 ? Qui repartira avec 100 000€ ?