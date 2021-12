Mercredi 22 décembre à 21:05, TMC diffusera le documentaire inédit « George Michael : 5 ans après, le dernier noël de l'icone de la pop » réalisé par Marianne Tavennec.

Il y a 5 ans disparaissait George Michael. Cruelle ironie, l’interprète du tube mondial « Last Christmas » s’est éteint… le jour de Noël ! Comme un pied de nez à cette chanson qui lui collait à la peau, mais qu’il n’avait jamais véritablement aimée.

Car dans ce documentaire, vous allez découvrir l’incroyable destin de George Michael. Comment lui, modeste fils d’immigrés grecs, est devenu une icône de la pop, avec plus de 100 millions d’albums vendus !

Depuis son 1er groupe, Wham (qui était pratiquement le 1er des boys bands) jusqu’à ses tubes en solo, des morceaux festifs et joyeux aux ballades romantiques, tout ce qu’il touchait se transformait en or. Et son tube « Freedom 90 » est devenu l’hymne de toute une génération.

Pourtant, vous verrez que le chanteur n’était pas seulement cette méga-star habituée des shows démesurés, des « Unes » de magazines… Il était aussi un artiste audacieux, mais également un homme sensible, torturé par ses démons, et qui cachait de nombreux et lourds secrets.

Car George Michael a tout connu : la gloire, les excès, puis la descente aux enfers…. Avant de renaître une ultime fois.

Vous verrez également pourquoi, harcelé par les paparazzis, il avait choisi de vivre reclus dans sa maison de Londres… avant de mourir, ce fameux jour de Noël 2016.