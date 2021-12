“Le meilleur Pâtissier” : épisode 12, « Cendrillon et la pantoufle de crème », jeudi 23 décembre sur M6 (vidéo)

Jeudi 23 décembre à 21:05, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le 12ème épisode du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Cendrillon et la pantoufle de crème ».

Jeudi soir pour la demi-finale, nos quatre pâtissiers amateurs vont plonger dans le monde féérique et enchanteur de Cendrillon. Pour l’occasion, la Reine Mercotte leur réserve une épreuve technique spectaculaire. Et une dégustation inédite les attend dans un lieu tenu secret depuis dix ans : le théâtre du château !

Nos quatre demi-finalistes devront mettre à profit tout le savoir-faire acquis depuis le début du concours pour satisfaire les exigences d’un jury d’exception afin d’accéder à la grande finale de cette saison 10 ! Alors qui parviendra à enchanter les papilles de notre jury ?

Le défi de Cyril : La couronne du Prince Charmant

Nos quatre demi-finalistes disposent de deux heures trente pour réaliser la plus majestueuse des couronnes, sous forme de gâteau. En chocolat, en meringue ou même en nougatine, ils ont carte blanche pour relever le défi lancé par Cyril et réaliser la plus étincelante des couronnes.

L’épreuve technique : Le gâteau Cendrillon

Nos princes et princesses de la pâtisserie vont devoir maîtriser une technique spectaculaire et ultra tendance : le tsunami cake. Cette technique pâtissière consiste à soulever un cylindre garni de glaçage qui devra se répandre sur l’ensemble du gâteau, donnant ainsi vie à la robe de princesse de Cendrillon à la dégustation. Une dégustation qui se tiendra dans un lieu jusque-là tenu secret : le théâtre du Château du Meilleur Pâtissier !

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs seront à pied d’œuvre pour réaliser les plus beaux des souliers ! Ils devront en effet réaliser en gâteau, la chaussure qu’ils auraient laissée derrière eux s’ils avaient été à la place de Cendrillon au douzième coup de minuit. Tong, botte de pluie, claquette… À nos pâtissiers de rivaliser de créativité pour faire vivre au jury une dégustation digne des plus beaux contes de fées !

Avec le Chef Jean-François Piège, Chef doublement étoilé.