“Tout le monde chante : les stars relèvent le défi” jeudi 23 décembre sur W9 avec Jérôme Anthony

Pour cette nouvelle édition, W9 se joint à l’association « Tout le monde contre le cancer » pour une soirée évènement inoubliable qui sera diffusée jeudi 23 décembre à 21:05.

Présentée par Jérôme Anthony, de nombreux artistes partageront la scène du Palais des Congrès de Paris : Amir, Shy’m, Natacha St Pier, Véronique Dicaire, Dany Brillant, Benabar… et bien d’autres !

Au programme également, animateurs, comédiens et humoristes se réuniront pour la bonne cause autour de tableaux musicaux drôles et inédits : Stéphane Plaza, Éric Antoine, Ophélie Meunier, Valérie Damidot, Philippe Lellouche, Florent Peyre…

Au cours de cette soirée sera lancée l’opération « 100 Noëls dans 100 hôpitaux » dans le but d’offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maison de Parents en France.

L'association « Tout le monde contre le cancer »

L'association « Tout le monde contre le cancer » réalise depuis 15 ans, plus de 1 000 actions chaque année pour améliorer le quotidien des malades et de leurs familles, auprès de 170 hôpitaux et maisons de parents partout en France. Le cri du coeur de l'association « Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie » reflète la volonté d'améliorer le quotidien des malades et de ceux qui les accompagnent. L'objectif est d'offrir des moments de joie et d'apaisement aux familles et aux équipes soignantes, pour leur permettre de mieux lutter contre la maladie. Les bénévoles de l'association se mobilisent à travers plusieurs missions : transformer l'hôpital en un lieu de joie, favoriser le bien-être des malades et des accompagnants, offrir des temps d'évasion hors de l'hôpital et sensibiliser le grand public.