“Comment être belle toute nue” : nouvelle émission sur TFX avec Zak Khchaï mercredi 12 janvier (vidéo)

Mercredi 12 janvier à 21:05, TFX diffusera le premier numéro de “Comment être belle toute nue”, une nouvelle émission présentée par Zak Khchaï avec la voix off de Joséphine Draï.

A l’ère des réseaux sociaux où les diktats de beauté sont encore nombreux, il n’est pas toujours évident de s’accepter, de s’aimer quand on ne correspond pas aux normes de beauté érigées en modèles.

Et pourtant, depuis quelques années, une autre voix s’élève : celle du body positive, qui revendique haut et fort le fait de s’aimer tel que l’on est !

C’est justement la promesse de l’émission “Comment être belle toute nue”. Il n’existe pas UNE norme de corps : les corps sont tous différents, uniques et c’est cela qui fait leur beauté !

Dans chaque épisode de "Comment être belle toute nue", deux femmes aux histoires personnelles émouvantes et fortes, vont successivement se livrer en toute intimité sur leur mal-être, leurs complexes et véritablement se dépasser…

Car pour ces femmes dont les complexes paralysent le quotidien, cette émission est l’ultime chance pour enfin réussir à s’aimer.

Parviendront-elles à se mettre littéralement à nue pour dépasser leurs complexes ?

C’est en tout cas la mission de Zak Khchaï, qui les accompagnera dans cette expérience unique qui va changer leur vie. Lui qui a affronté des épreuves similaires dans le passé est parvenu à s’accepter, à s’aimer tel qu’il est, et prône aujourd’hui fièrement la « body positive attitude » !

Zak accompagnera ces femmes, avec douceur et bienveillance, à travers plusieurs étapes fondamentales qui ont déjà fait leurs preuves pour la progressive acceptation de soi : le miroir, le line up, le shooting nu. Elles apprendront aussi à se mettre en valeur car c’est aussi un moyen d’apprendre à s’aimer.

Il les guidera également pas à pas jusqu’à l’ultime défi du défilé en sous-vêtements devant un public composé de proches mais aussi de parfaits inconnus !



Comment vivront-elles la confrontation au miroir ? Leur photo dénudée dans la rue ? Parviendront-elles finalement à relever l’ultime challenge, celui du défilé ?

La devise de “Comment être belle toute nue” ? Il n’y a pas de grandes tailles, que des grandes femmes !

Alors, prêtes et prêts à franchir le pas de l’acceptation de soi ?

Dans ce numéro inédit, Zack accompagnera Stéphanie et Marina :

Stéphanie, 44 ans, mariée et mère de 2 enfants

Moquée depuis l’enfance par son environnement familial, elle veut aujourd’hui éviter à ses 2 filles ce mal-être en leur prouvant qu’il faut s’accepter.

Stéphanie a toujours été ronde et a toujours subi les moqueries dès son plus jeune âge, notamment dans son cercle familial. Celle à qui l’on rappelait sans cesse qu’elle ne trouverait jamais l’amour a pourtant construit une magnifique famille.

Pourtant, aujourd’hui, Stéphanie ne s’habille qu’en noir, pour s’effacer. Soutenue par son mari qui lui dit tous les jours qu’elle est belle, elle veut avancer… Et prouver à ses deux filles de 7 et 10 ans qu’il est possible de s’accepter et d’aimer son corps.

Le chemin va s’avérer long, pour celle, qui ne s’est plus regardée dans un miroir depuis des années…

Stéphanie s’apprête pourtant à suivre Zak qui va tout mettre en œuvre pour enfin mettre de la couleur sur ses vêtements et dans sa vie !

Parviendra-t-elle à défiler en lingerie devant un public composé d’inconnus, d’amis et de membres de sa famille, alors qu’elle n’ose même plus se regarder seule dans un miroir ?

Marina, 28 ans, jeune mère célibataire

Après une prise de poids rapide, elle qui refuse d’accepter ce nouveau corps qu’elle filtre sur les réseaux sociaux, aimerait s’assumer enfin.

Marina, qui a grandi dans le culte de la minceur, ne se reconnait plus depuis qu’elle a pris 5 tailles suite à ses 2 grossesses.

Aujourd’hui, elle n’accepte pas son corps et refuse de faire le deuil de sa taille 36…

Elle préfère se cacher derrière des filtres pour ses photos postées sur les réseaux sociaux et les sites de rencontre. Elle va même jusqu’à publier des photos de son ancienne silhouette.

Tout cela l’empêche de construire une nouvelle vie amoureuse puisqu’elle refuse de se rendre à tout rendez-vous, honteuse de sa véritable silhouette.

Finies la salsa et la samba dans lesquelles elle s’épanouissait tant. Elle ne supporte plus de voir son corps bouger.

Cette aide-soignante qui a dédié sa vie à prendre soin des autres s’est oubliée et a arrêté de prendre soin d’elle.

C’est une expérience électrochoc dont a besoin Marina pour reprendre conscience de son corps et l’accepter tel qu’il est… Car comme le dit si bien Zak : "tous les corps sont beaux et on en a qu’un. Alors, il faut en prendre soin !"



Marina, qui ne s’affiche que sur des photos retouchées, acceptera-t-elle son vrai reflet ?