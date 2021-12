“Vendredi tout est permis” spécial « Noël » samedi 25 décembre sur TF1 : les invités d'Arthur

Samedi 25 décembre à 23:40, Arthur vous donne rendez-vous sur TF1 pour un “Vendredi tout est permis” spécial « Noël ».

Pour les fêtes, Arthur propose une soirée exceptionnelle entouré de nombreux invités : Denitsa Ikonomova, Cartman, Iris Mittenaere, Tom Villa, Franck Dubosc mais aussi Virginie Hocq et Arnaud Ducret ainsi que les danseuses du célèbre Moulin Rouge. Une soirée unique placée sous le signe de la joie et des fous rires.

Pour cette occasion unique, Arthur a vu les choses en grand et a réuni ses amis afin de passer un moment inoubliable !

Au programme : les épreuves cultes de VTEP parmi lesquelles « le Casting Pub », « la Sérénade », « l’ABC Story »… mais aussi des défis complétement inédits : « le Dernier mot », « l’Amuse-bouche à la chaîne », « Qui suis-je 2.0 » ou encore « Garde le rythme ».

De nombreuses surprises auront lieu tout au long de l’émission avec notamment la présence d’Antonio, Klek Entòs ou Viktor Vincent qui vous feront perdre la tête avec des tours de magie et de mentalisme exceptionnels. Et préparez-vous à vivre un moment suspendu avec Claire Francisci Ducret qui proposera un numéro de pôle dance époustouflant.

Alors, rendez-vous avec Arthur et ses invités pour une soirée spéciale de rires et de délires et n’oubliez pas… C’est Noël, et à Noël tout est permis et la bonne humeur, garantie !