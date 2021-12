Le “Festival mondial du cirque de demain 2021” samedi 25 décembre sur ARTE (vidéo)

Filmée depuis l’étonnant musée parisien des Arts forains, une soirée exceptionnelle réunissant d’anciens lauréats du Festival mondial du cirque de demain à découvrir sur ARTE samedi 25 décembre à 21:00.

Créé en 1977, le Festival mondial du cirque de demain s’est imposé comme l’une des plus prestigieuses manifestations internationales dédiées aux arts du cirque. Chaque année, des centaines de jeunes circassiens venus des cinq continents tentent leur chance dans ce tremplin révélateur de talents.

Si l’édition 2021 a dû être annulée du fait de la pandémie, le festival gratifie néanmoins son public d’un show exceptionnel, rassemblant une dizaine de lauréats des éditions précédentes – le tout mis en scène et filmé entre les murs de l’extraordinaire musée des Arts forains, à Paris.

Entre chevaux de bois, orgues mécaniques, automates et autres machines de foire de la Belle Époque, on découvre une série de numéros où les prouesses physiques des acrobates, jongleurs et contorsionnistes le disputent à la poésie et à l’humour.

Une soirée présentée par l’excentrique Calixte de Nigremont.