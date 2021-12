“JLC Family” : la fin ? Nouvelle saison inédite sur TFX à partir du lundi 3 janvier

Après le succès des quatre premières saisons autour de la “JLC Family”, le premier family show français revient pour une cinquième saison à découvrir sur TFX dès le lundi 3 janvier.

Mais que peut bien signifier cette saison appelée “JLC Family la fin ?” : est-ce l'ultime saison ? la fin d'un cycle ou tout simplement la Fin de la JLC ?



Précédemment, les membres de la JLC Family ont vécu de fortes émotions et de nombreuses épreuves qui les ont bouleversés et touchés.

Aujourd'hui, le revers de la médaille n'est-il pas trop lourd à porter ?

Veulent-ils tout arrêter ? Arriveront-ils à supporter les critiques, les coups bas et les trahisons ? Jazz et Laurent vont-ils surmonter les rumeurs et les scandales à répétition ? Vont-ils enfin aller de l'avant à 100% ?

Enfin, la JLC Family réussira-t-elle à faire bloc et à surmonter cette tempête médiatique ?

Cette saison, la JLC compte dire LA vérité et ne rien cacher à son public… Quitte à montrer l'envers du décor, pas toujours si rose.. Encore plus à quelques jours d'accueillir un troisième enfant.



Retrouvez la “JLC Family” comme vous ne l'avez jamais vue dès le 3 janvier à 16:00 avec 2 épisodes inédits puis du lundi au vendredi à 17:00 sur TFX.