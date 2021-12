“Lego Masters” : 1er numéro de la saison 2, mardi 28 décembre sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

“Lego Masters” revient sur M6 mardi 28 décembre à 21:05 pour une deuxième saison toujours plus spectaculaire, avec des épreuves inédites encore plus folles.

À l'issue de chaque épreuve, les candidats seront jugés par un jury d'experts. À la fin, un seul binôme remportera le trophée et le titre de “Lego Masters”.

De nouvelles épreuves incroyables

Les candidats vont devoir se contorsionner dans tous les sens pour créer des pièces extraordinaires à la hauteur des attentes du jury. Ils vont relever d’incroyables nouveaux défis techniques comme construire à partir d’une seule brique suspendue à un filin, défier la gravité en construisant en dessous de leur table dans un “monde à l’envers”, se surpasser en installant leurs créations sur la branche en brique d’un arbre magique, ou encore debout sur leur table dans l’épreuve de la tour infernale… On compte aussi sur la présence d’enfants et de leur imagination incroyable pour une épreuve qui risque d’être haute en couleurs !

La Golden Brick

Autre nouveauté, cette année, la Golden brick sera attribuée à ceux qui auront su convaincre le jury, ce qui leur vaudra une immunité pour le reste de l’aventure !

La plus longue épreuve de la télévision française

Chaque épreuve aura un thème imposé, les candidats auront entre 6h et 25h, soit la plus longue épreuve de la télévision française, pour réaliser des constructions plus grandioses les unes que les autres. Ils seront ensuite jugés par un jury d’experts. A la fin, un seul binôme remportera le trophée et le titre de “Lego Masters”.

De nouveaux candidats

Des amis, des collègues, des parents… ils sont tous passionnés de la brique et vont redoubler de créativité et de patience pour relever ces nouveaux défis proposés par Éric Antoine.

Des créations plus folles que jamais

LA BRIQUE SUSPENDUE

Un challenge technique de taille attend nos candidats : créer une oeuvre suspendue dans les airs à partir d’une seule brique attachée à un filin. L’objectif : créer un animal (réel ou imaginaire) ou un objet volant (identifié ou non) le plus incroyable possible… sans qu’il ne tombe ou ne se déséquilibre.

LA TOUR INFERNALE

Alerte sismique ! Après le record du monde remporté lors de la saison 1 sur l’épreuve éprouvante des ponts, les candidats font de nouveau face à une redoutable épreuve technique de solidité et robustesse. Pour ce challenge technique, les binômes vont devoir faire preuve de sang-froid pour bâtir la tour la plus solide possible, capable de résister aux secousses les plus intenses !

LE MONDE À L’ENVERS

Les binômes vont devoir construire non seulement sur leur plan de travail mais également en dessous de celui-ci… Leur mission est de dévoiler les liens secrets et surprenants qui unissent le monde du dessus et le monde du dessous... Un challenge aussi technique que créatif.

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE BRIQUE

Bienvenue dans le conte le plus délirant de la saison. Un conte pas comme les autres, raconté par un invité par tout à fait comme les autres, sur l’histoire inventée d’une princesse, d’une cafetière magique, d’un panda blanc ou d’un frigo menaçant… qui réservent bien des surprises à nos binômes !

OPÉRATION HÉROS

A partir d’une mini-figurine tirée au sort (homme des cavernes, viking, savant fou…), les binômes vont imaginer une scène de cinéma dans laquelle leur personnage tiendra le premier rôle (et donc le premier plan) et dans laquelle une explosion interviendra en arrière-plan. Ils devront créer un scénario cohérent, détaillé et surtout parvenir à réaliser une explosion spectaculaire faite de paillettes, d’eau ou de slime comme dans un vrai film d’action !

Les deux premiers épisodes de cette 2ème saison seront diffusés mardi 28 et mercredi 29 décembre à 21:05 sur M6.