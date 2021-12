“Basique” : le concert de Laurent Voulzy au Mont Saint-Michel à revoir sur France 4 mercredi 29 décembre

“Basique” propose de découvrir Laurent Voulzy en concert au Mont Saint-Michel ! Un concert à voir ou à revoir sur France 4 mercredi 29 décembre à 21:10.

C'est un rêve qui se réalise pour le chanteur. Laurent Voulzy s’est produit en septembre dernier pour la première fois à l'abbaye du Mont Saint-Michel.

Habitué des édifices religieux, Laurent Voulzy avait déjà chanté à la Basilique de Saint-Denis ou à Saint Johns Smith Square Church, près de Westminster, à Londres. Mais depuis des années son espoir le plus fou était de jouer au Mont Saint-Michel.

C’est donc dans ce lieu " incontournable" que Laurent Voulzy accompagné d'un pianiste et d'une harpiste a offert les plus belles chansons de son répertoire.

Au programme, le rêve du pêcheur, Belem, La baie des fourmis, Belle île en mer, le pouvoir des fleurs, Jeanne, Le soleil donne….

Basique était là pour immortaliser ce moment unique !