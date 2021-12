“Patron Incognito” de retour sur M6 lundi 10 janvier dans 4 nouvelles enseignes

“Patron Incognito” sera de retour sur M6 à partir du lundi 10 janvier avec 4 nouveaux numéros inédits tournés en immersion dans de nouvelle enseignes.

Des patrons vont tenter une expérience incroyable dans leur propre entreprise. Ils vont abandonner leur statut de PDG pour redevenir commis, vendeur ou encore manutentionnaire. Pour passer incognito parmi leurs employés, ils vont devoir se métamorphoser et changer d’identité.

Les patrons, sous couverture, seront formés par leurs propres salariés et vont enfin pouvoir voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. L’occasion pour eux de faire progresser leur entreprise en découvrant tout ce qui doit être amélioré. Si certaines choses vont les déstabiliser, ils vont aussi pleinement réaliser l’impact de certaines de leurs décisions et vont surtout découvrir la personnalité et l’investissement de leurs salariés qui contribuent au succès de leur entreprise. À la fin de l’expérience, le patron va révéler sa véritable identité.

Comment ses salariés vont-ils réagir en découvrant qu’il est leur grand patron ? Cette expérience va-t-elle changer leur quotidien ? Et quel en sera l’impact sur l’entreprise ?

Les nouvelles enseignes

Après des mois de fermeture totale, de couvre-feux, de modèle économique transformé par la vente à emporter...

Yves Hecker, à la tête des Burgers de Papa, une chaîne de restauration touchée de plein fouet par la crise sanitaire, se lance dans l’aventure “Patron Incognito” pour sauver certains de ses restaurants.

Laurent de la Clergerie, Président de LDLC, vous fait découvrir l’envers du commerce en ligne et de la logistique des entrepôts du e-commerce, un succès en constante progression qui explose d’autant plus depuis la crise sanitaire.

Xavier Chopin, le directeur général de Happy Cash, vous emmène dans les coulisses du marché de l’occasion qui est en plein boom.

Et nouveau secteur, pour la première fois dans l’histoire de “Patron Incognito” , l’émission vous emmène dans les coulisses du prêt-à-porter avec la marque Finsbury, aujourd’hui installée comme l’un des leaders de la chaussure de luxe grâce notamment à son PDG Arnaud Bruillon qui a accepté l’immersion incognito dans son entreprise.

Des alibis, Guests et relooking originaux

Gagnant du concours Lépine, critique de mode, boule à zéro, les patrons sont complètement transformés !

Entre ces nouveaux subterfuges et des mises en scène inédites avec des comédiens et guests VIP tel que Tony Parker ou Grégory Cuilleron venu faire une « master class » pour les salariés des Burgers de Papa, la production a redoublé d’imagination pour détourner l’attention sur les causes réelles de la présence des caméras... Mais sauront-ils conserver leur anonymat au contact de leurs salariés ?

Le premier numéro, diffusé lundi 10 janvier à 21:05 sur M6, se déroulera dans l'enseigne “Les bugers de papa” d'Yves Hecker.