“Le Grand Echiquier” fête les 400 ans de Molière vendredi 21 janvier sur France 3, les invités de Claire Chazal

Pour le premier rendez-vous de l'année, vendredi 21 janvier à 21:10 sur France 3, “Le Grand Echiquier”, le grand rendez-vous culturel, présenté par Claire Chazal, fête les 400 ans de Molière.

Pour évoquer l’univers riche, joyeux, pertinent, instructif de Molière, “Le Grand Echiquier” donne la parole aux artistes les plus divers pour nous offrir des moments uniques.

Claire Chazal sera entourée de Jacques Weber, Eric Ruf (Administrateur de la comédie francaise), Lambert Wilson, Benjamin Lavernhe (Sociétaire de la comédie française), Suliane Brahim (Sociétaire de la comédie française), Christian Hecq (Sociétaire de la comédie française), Julien Clerc, Juliette Armanet, le pianiste Alexandre Tharaud, le chorégraphe Thierry Malandain, mais aussi les voix décalées de Alex Vizorek et du rappeur Kerry James et celles des mezzo-soprano Adèle Charvet et Lea Desandre accompagnée de l’ensemble Jupiter ; car célébrer Molière c’est célébrer la comédie, l’esprit, la musique et la danse.

Tout au long de cette soirée exceptionnelle, Claire Chazal et ses invités évoqueront Molière à travers différentes thématiques : la force comique de son œuvre, l’importance des rôles féminins, la modernité et la résonance de ses textes, les grands acteurs qui ont joué ses pièces, la musique baroque, son héritage à travers la comédie française…

La soirée débutera par la Marche des Turcs de Jean-Baptiste Lully interprété par l’Orchestre du Grand Echiquier dirigé par le chef Nicolas Guiraud, et accompagné spécialement pour l’occasion par la compagnie de hip hop « Fly or Die ».

Le temps d’une soirée, “Le Grand Echiquier” devient la plus grande salle de spectacles de France.