“Prodiges” : La grande finale de la saison 8, jeudi 30 décembre sur France 2

Après une première soirée magique, nos virtuoses finalistes se retrouveront pour la grande finale de “Prodiges 2021” jeudi 30 décembre à 21:05 sur France 2. Un somptueux spectacle qui promet une soirée musicale riche en émotions.

Toujours entourés du jury d’exception, composé de la mezzo-soprano Gaëlle Arquez, la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla et le violoncelliste Gautier Capuçon, les finalistes s’attaqueront aux plus grandes œuvres de la musique classique pour tenter de devenir le lauréat dans leur catégorie respective : « chant », « instrument » et « danse ».

Pour sublimer leurs prestations, ils seront à nouveau accompagnés par l’orchestre Divertimento, sous la direction de Zahia Ziouani.

Lors de cette très belle soirée, la première gagnante de Prodiges nous fera l’honneur d’être parmi nous. Camille Berthollet viendra avec sa sœur Julie. Elles nous offriront une version symphonique de la bande originale de la série Dix pour cent.

Isabelle Valot, jeune chanteuse et gagnante de la saison dernière, interprétera un air d’Ennio Morricone.

Lequel de nos virtuoses remportera une bourse d’étude et repartira avec le trophée tant convoité de « Prodige de l'année 2021 » ?

Cette prodigieuse finale nous confirmera que le talent n’attend pas le nombre des années.