“Le meilleur Pâtissier” : La finale de la saison 10, jeudi 30 décembre sur M6 (vidéo)

Jeudi 23 décembre à 21:05, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 la grande finale de la 10ème saison du “Meilleur Pâtissier”.

C’est la grande finale de cette saison 10 ! Et ils ne sont plus que trois à convoiter le trophée du Meilleur Pâtissier en ces fêtes de fin d’année. Nos trois finalistes vont prendre des risques insensés, et mettre à profit toute l’expérience acquise durant ces 12 semaines pour convaincre un invité exceptionnel qui fait son grand retour sous la tente : le chef Christophe Michalak !

Entre coups de stress et émotions intenses, lequel de nos trois finalistes parviendra à illuminer les papilles de notre jury et décrocher le titre tant convoité de Meilleur Pâtissier 2021 et la publication de son propre livre de recettes ?

Le défi de Cyril : Le pull de Noël

Pour démarrer cette finale festive haute en couleurs, nos finalistes vont devoir faire appel à leurs talents de pâtissiers tricoteurs. Ils devront en effet réaliser en gâteau l’indémodable pull de Noël, sur lequel le jury devra retrouver le maillage d’un pull tricoté, ainsi qu’un motif festif. Ourson, lutin, sapin de Noël, ils ont carte blanche pour relever le défi lancé par Cyril et réaliser le plus kitsch des pulls de Noël. Avec la présence d’Élodie, gagnante de la saison 9 !

L’épreuve technique : La boule à neige

Les fêtes de fin d’année se poursuivent sous la tente pour nos trois finalistes qui vont devoir reproduire à l’identique la boule à neige de Mercotte. Une réalisation périlleuse qui leur demandera de maîtriser à la perfection plusieurs techniques : une pâte sucrée finement emporte-piécée, un chocolat parfaitement tempéré et, surtout, la confection particulièrement complexe d’une spectaculaire sphère en isomalt, qui demandera à nos pâtissiers rigueur et délicatesse !

L'épreuve créative

Enfin, dans l’épreuve créative de cette grande finale, nos pâtissiers amateurs vont devoir montrer de quel bois ils se chauffent et réaliser le plus incroyable et déjanté des sapins de Noël d’une hauteur minimum de 80 centimètres ! Une épreuve qui s’annonce riche en rebondissements et en émotions pour nos finalistes… qui ne sont pas au bout de leurs surprises ! Avec le Chef Christophe Michalak, Champion du Monde de pâtisserie.